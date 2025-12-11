Bất động sản Nghệ An 'nổi sóng'

Xuất hiện nhiều dự án quy mô, quy hoạch bài bản

Nghệ An đang trở thành điểm nóng thu hút các nhà đầu tư bất động sản nhờ vào nhiều dự án quy mô lớn được triển khai đồng loạt như: dự án khu đô thị của Ecopark ở phường Trường Vinh; dự án Khu đô thị ven sông Vinh của Liên danh CTCP Đầu tư phát triển Trí Dương và CTCP Đầu tư Ecopark Hải Dương; Khu đô thị tại xã Hưng Lộc của CTCP Đầu tư và thương mại Hùng Sơn; hay hai dự án của Eurowindow Holding ở phường Thành Vinh và phường Vinh Phú...

Các dự án khu đô thị này không chỉ đa dạng về loại hình và quy mô mà còn được đầu tư bài bản với nhiều tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và nhà đầu tư. Eurowindow Holding và Ecopark nổi bật với thiết kế xanh, thân thiện môi trường, trong khi khu đô thị bên sông Vinh tận dụng lợi thế vị trí ven sông để tạo không gian sống đẳng cấp.

Việc khởi công, thi công ồ ạt không chỉ tạo ra nguồn cung dồi dào mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển hạ tầng và dịch vụ tại địa phương.

Phối cảnh một dự án của Eurowindow Holding tại Nghệ An

Được biết, nhiều dự án dự kiến sẽ ra hàng trong thời gian tới, và được định giá khá cao (dao động từ 50-100 triệu đồng/1m2, bao gồm cả nhà và đất). Điều này phản ánh kỳ vọng lớn về tiềm năng sinh lời và sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Nghệ An.

Giá đất tăng cao cũng tạo ra áp lực cạnh tranh, khiến các nhà đầu tư phải nhanh chóng quyết định để không bỏ lỡ cơ hội. Trao đổi với Nhadautu.vn, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, Nghệ An đang hội tụ những yếu tố cần thiết để hình thành một thị trường bất động sản phát triển bền vững và ổn định.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, nhu cầu ở thực tại Nghệ An tăng mạnh nhờ lực lượng lao động trẻ, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều dự án quy mô, quy hoạch bài bản. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông nội đô và liên vùng bứt phá, dòng vốn FDI tăng trưởng khá ấn tượng đã trở thành những động lực mới, tạo nền tảng cho thị trường phát triển.

Đặc biệt, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quy hoạch đô thị rõ ràng và sự góp mặt của các "ông lớn" bất động sản ngày một nhiều hơn, Nghệ An đang đứng trước cơ hội bước vào giai đoạn "vàng son".

Những dự án quy mô lớn, hiện đại không chỉ giúp cải thiện chất lượng hạ tầng – cảnh quan đô thị mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng. TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng đây là thời điểm để nhiều nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, xét thị trường đang tích lũy đủ điều kiện để chuyển mình mạnh mẽ.

Sốt cục bộ

Song song với sự phát triển của các dự án, thông tin về quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An xuất hiện trên mạng xã hội đã tạo ra sức hút lớn đối với thị trường bất động sản nơi đây. Thông tin này đã khiến giá đất ở khu vực quanh Đại lộ Vinh - Cửa Lò liên tục biến động mạnh, đang "nhảy múa" theo từng ngày, tạo nên những "cơn sốt" đất cục bộ.

Điển hình trong mấy ngày gần đây, giá đất nền dọc hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò tại phường Vinh Lộc tăng mạnh, có nơi tăng gấp đôi so với trước đây.

Anh Văn Đình Hải - một người chuyên gom đất nền thổ cư chia sẻ, khi có thông tin xuất hiện trên mạng về các khu hành chính chuyển về dọc Đại lộ Vinh - Cửa Lò thì giá đất ở đây không chỉ tăng nhanh mà tăng liên tục theo từng giờ. "Buổi sáng tôi có hỏi mua một lô đất 160m2 (ở khối 1, phường Vinh Lộc) với giá 12 triệu đồng/m2, mà chiều quay lại họ không bán với giá đó nữa và tăng lên 17 triệu/m2, giá lên quá nhanh nên tôi không vào cọc nữa", anh Hải nói.

Những ngày qua có rất nhiều người dân tập trung về phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An để tìm mua đất. Ảnh: Văn Dũng

Không chỉ anh Hải, mà những ngày qua có rất nhiều người dân từ nơi khác đến để tìm mua đất ở khu vực này khiến những con đường nhỏ luôn trong tình trạng tấp nập xe cộ.

Chị Trâm (một người dân ở phường Vinh Lộc) cho biết, mấy ngày qua có hàng trăm xe ô tô từ khắp nơi đổ về đây để hỏi mua đất, tuy giá đất đã lên cao (dao động từ 10-35 triệu/m2) nhưng vẫn có rất nhiều giao dịch hoàn thành.

Chị Trâm cũng không biết có thông tin gì mà nhiều người tập trung về đây để tìm mua đất với giá cao như thế. "Trước đây, khi có thông tin sáp nhập xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc cũ) về TP. Vinh (cũ) thì giá đất ở đây cũng tăng nhanh, tuy nhiên không giống như lần này, giá đất không chỉ tăng mà tăng liên tục theo từng ngày, từng giờ", chị Trâm nói.

Chia sẻ với Nhadautu.vn, một lãnh đạo phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương cũng đã nắm bắt được tình hình người dân tập trung đông đúc mấy ngày vừa qua để xem và giao dịch đất đai trên địa bàn. "Hiện, chính quyền địa phương chưa nhận được văn bản chính thức nào về việc Trung tâm hành chính tỉnh sẽ chuyển về trên địa bàn, do đó chúng tôi khuyến cáo người dân cẩn trọng trong việc mua bán, giao dịch đất đai trên địa bàn. Nếu mua bán, giao dịch thì chỉ mua bán những thửa đất có đầy đủ thủ tục pháp lý, tránh những tranh chấp không đáng có", lãnh đạo phường Vinh Lộc nhấn mạnh.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, với giá đất và tăng trưởng kinh tế thấp tại Nghệ An trong thời gian dài trước đó, vào thời điểm này, khi Nghệ An định hướng lại quy hoạch, chủ trương và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới… đã mở ra tiềm năng, cơ hội bứt phá và tăng trưởng mạnh cho thị trường bất động sản nơi đây trong những năm tiếp theo.

Đây cũng là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và người mua nhà nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng trong việc đánh giá tiềm năng và rủi ro. "Thị trường bất động sản Nghệ An dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", TS. Nguyễn Văn Đính nhận định.​

