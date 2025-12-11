Phát hiện thi thể 1 người đàn ông trên thuyền nhỏ trôi tự do ở Phú Quý

Sáng 11-12, một ngư dân đi câu trên vùng biển đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) phát hiện một chiếc thuyền nhỏ trôi tự do, cách đảo vài hải lý.

Khi tiến lại gần để kiểm tra, ngư dân phát hiện trên thuyền có một người đàn ông đã tử vong.

Ngay sau đó, chiếc thuyền được lai dắt vào bến Lăng Cô (Đặc khu Phú Quý).

Chiếc thuyền - nơi phát hiện thi thể của người đàn ông. Ảnh: DT

Sự việc được trình báo lực lượng chức năng đặc khu Phú Quý và thông báo tìm thân nhân cho người tử vong.

Qua xác định, nạn nhân là ông V.V.H (SN 1967) là người dân đảo Phú Quý.

Thường ngày, ông H. đi đánh bắt hải sản bằng chiếc thuyền này. Gia đình đã đến nhận thi thể để lo hậu sự.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động