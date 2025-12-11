Từ ngày mai, Chủ tịch Hà Nội được Quốc hội trao một số thẩm quyền đặc thù

Quang cảnh phiên họp sáng 11-12 - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 11-12, với 431/435 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô.

Nghị quyết gồm 12 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 12-12-2025 và được thực hiện trong 5 năm.

Thẩm quyền đặc thù của HĐND và Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Theo nghị quyết mới được thông qua, các dự án lớn, quan trọng tại thủ đô gồm dự án đầu tư công, PPP, dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Ngoài ra, nhóm này còn có các dự án đáp ứng tiêu chí quan trọng quốc gia; dự án sử dụng ngân sách địa phương hay thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược cùng có tổng mức đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị là dự án xây dựng lại nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị.

Dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị.

Về thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, dự án đầu tư PPP không sử dụng vốn ngân sách trung ương gồm:

Dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án đầu tư PPP), dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án đầu tư công, dự án PPP sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương trên địa bàn thành phố có quy mô tổng mức đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên.

Cũng theo nghị quyết, Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư quy định gồm:

Dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án đầu tư PPP), dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư thuộc danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật về thủ đô có tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên.

Trừ các dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí. Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, casino, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Dự án tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật.

Cưỡng chế phá dỡ, cải tạo chung cư cũ nếu đồng thuận trên 75%

Nghị quyết cũng quy định các cơ chế, chính sách đặc thù về lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, chính sách về quy hoạch, kiến trúc, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cơ chế huy động vốn thực hiện dự án, biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn xã hội và biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị...

Với thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, nghị quyết quy định các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai, HĐND TP quyết định từng trường hợp thu hồi đất cụ thể để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đáng chú ý, với các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nghị quyết nêu rõ HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gấp 2 lần quy định.

Về biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn xã hội, nghị quyết quy định dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị sử dụng vốn ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác thì được thực hiện đầu tư, xây dựng theo quy định về đầu tư công khẩn cấp của pháp luật về đầu tư công, lệnh xây dựng khẩn cấp theo pháp luật về xây dựng.

Về biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị, nghị quyết cho phép UBND TP Hà Nội phá dỡ khu chung cư, nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị.

UBND TP Hà Nội quyết định biện pháp cưỡng chế trong các trường hợp chủ đầu tư đã được trên 75% các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tương đương ít nhất là 75% diện tích khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đồng thuận.

