'Người không phổi' của đội tuyển nữ Việt Nam tự tin vượt qua Myanmar

Chia sẻ với báo chí trước giờ tập, tiền vệ Thái Thị Thảo bày tỏ mong muốn sẽ có toàn đội sẽ nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của người hâm mộ, qua đó tiếp thêm động lực để bước vào trận đấu với Myanmar

Bên cạnh đó, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại ở SEA Games 33 cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cổ động viên đã luôn ủng hộ đội bóng trong suốt hành trình: “Dù thi đấu ở bất cứ đâu, chúng tôi luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ trong và ngoài nước. Điều đó chính là nguồn động lực lớn giúp các cô gái vững tin bước vào trận quyết định”.

Sau 2 trận đấu tại bảng B môn bóng đã SEA Games 33, Thái Thị Thảo và đồng đội có 3 điểm cùng hiệu số +6. Cùng có được điểm số tương tự nhưng ĐT nữ Philippines tạm xếp thứ 3 do hiệu số chỉ là 0. Trong khi đó, Myanmar xếp nhất bảng với 6 điểm cùng hiệu số +4.

Chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc với ĐT nữ Việt Nam, trong trận đấu cuối cùng bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 trước ĐT nữ Myanmar. Bởi đó là điều kiện tiên quyết giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền tự quyết vào bán kết.

Trở lại với chuyên môn, buổi tập diễn ra trong không khí nghiêm túc, với quyết tâm cao giành chiến thắng để giành quyền vào bán kết.



Điểm đáng chú ý, buổi tập này được tổ chức đúng khung giờ thi đấu chính thức (16h00) nhằm giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết và sân bãi. Dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện, toàn đội đã thực hiện các bài tập chiến thuật, di chuyển và phối hợp nhịp nhàng, cho thấy sự sẵn sàng cho cuộc đối đầu được dự báo sẽ rất cam go.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 11/12 trên sân vận động Chonburi.

Tác giả: Thái Ninh (từ Bangkok, Thái Lan)

Nguồn tin: bongdaplus.vn