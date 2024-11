Nghệ An: Vì sao bến xe Nam Vinh vẫn chưa thể đưa vào khai thác?

Được biết, dự án bến xe Nam Vinh, xã Hưng Thịnh, do Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, giai đoạn 1 dự án được đầu tư trên phần diện tích hơn 19.000m2. Cùng với dự án này, phía Công ty cổ phần bến xe Nghệ An cũng đã đầu tư xây dựng bến xe Bắc Vinh, xã Nghi Kim. Hai dự án này quá trình triển khai đều trong tình trạng khá ì ạch với số phận khá long đong.