Dính chấn thương nặng, Công Phượng sớm chia tay mùa giải 2025/26

Công Phượng chỉ mới thi đấu 1 hiệp ở mùa giải 2025/26 - Ảnh: CTV

Ban đầu cứ ngỡ chấn thương của Công Phượng không quá nặng và anh chỉ cần dưỡng chân vài tuần là có thể thi đấu trở lại. Tuy nhiên, thời gian qua cảm thấy chấn thương vẫn không ổn và việc tập luyện không như mong đợi, nên Công Phượng đã phải đi tái khám.

Sau khi chụp phim và kiểm tra, các bác sĩ cho biết tiền đạo này đã bị rách sụn. Chấn thương này dẫu không cần phải phẫu thuật, nhưng Công Phượng phải nghỉ dưỡng và tập luyện hồi phục trong thời gian khá dài. Vì chấn thương này, Công Phượng xem như đã sớm nói lời chia tay mùa giải 2025/26, dẫu giải hạng Nhất chỉ mới diễn ra vòng đấu thứ 12 và còn đến 10 vòng nữa mới kết thúc.

Chỉ mới thi đấu 1 hiệp, nhưng Công Phương đã kịp ghi 1 bàn cho Đồng Nai - Ảnh: CTV

Mùa giải 2025/26, Công Phượng chỉ mới có thi đấu ở 1 hiệp ở trận gặp Khánh Hoà tại vòng 8 hạng Nhất và ghi được 1 bàn thắng. Phần còn lại của mùa giải, Công Phượng đều không thể góp mặt vì chấn thương. Đây là điều khá đáng tiếc với tiền đạo được đánh giá cao của bóng đá Việt Nam khi sự góp mặt của anh ở mùa giải năm nay quá ít, dẫu sự ảnh hưởng của Công Phượng trong màu áo của CLB Đồng Nai là rất lớn.

May mắn là mùa giải này, Đồng Nai đã lấy về được Minh Vương và đây được xem là người gánh trách nhiệm ghi bàn cho đội bóng này thay Công Phượng. Thực tế Minh Vương đang làm điều đó rất tốt, nên đã giúp HLV Nguyễn Việt Thắng cho thể yên tâm trên hàng công. Cần nói thêm, dẫu không có Công Phượng, nhưng Đồng Nai vẫn bất bại từ đầu mùa giải đến nay, họ chỉ thua CA TP.HCM ở tứ kết Cúp QG vừa qua.

Tác giả: Tuấn Thành

