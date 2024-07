Công bố Quyết định chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh đối với đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tham dự buổi lễ về phía các Ban của Tỉnh ủy Nghệ An có các đồng chí: Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đình Diên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Giang, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Về phía Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; các đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở…

Các đại biểu tham dự

Ngày 18/7/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 2721 – QĐ/TU về việc chuẩn y đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Các đồng chí các Ban của Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Tân Phó Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang là lãnh đạo được đào tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Trong quá trình công tác luôn thể hiện là người cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, tinh thần đoàn kết, cộng sự, uy tín cao, nhiệt huyết, tận tụy với công việc. Trong quá trình công tác, đồng chí thể hiện được kinh nghiệm, năng lực trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, với bề dày công tác Đảng nhiều năm, bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Tân Phó Bí thư Đảng ủy sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác trong công việc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trước mắt là giúp đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo khẩn trương, chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm và tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Toàn cảnh buổi lễ

Thời gian tới, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của người đi trước; dốc lòng, dốc sức, tận tâm, tận tụy cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Tác giả: Phan Tuyết – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn