Công an huyện Hưng Nguyên Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Tham dự có các đồng chí: Trần Hướng Nam – UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện; Các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, chỉ huy, cán bộ các đội công tác và Chỉ huy Công an các xã, thị trấn.



Tại buổi lễ, đại diện Công an huyện đã thông báo đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện và chỉ huy Công an các xã, thị trấn về việc trước đó Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định điều động đồng chí Thượng tá Phan Ngọc Thanh – Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đô Lương và đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Thịnh – Phó Trưởng Công an huyện Đô Lương được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Trần Hướng Nam – UVBTV Huyện ủy ,Trưởng Công an huyện đã trao quyết định điều động và bộ nhiệm công tác đối với 3 đồng chí: Thiếu tá Lê Xuân Phúc – Phó đội Trưởng đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện. Thiếu tá Hồ Thanh Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Lam đến nhận công tác giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Hưng Mỹ; Đại úy Lê Đức Mạnh, cán bộ Công an xã Hưng Yên Bắc đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Hưng Yên Nam.



Dịp này, Công an huyện Hưng Nguyên đã Thông báo các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với hai đồng chí: Đại úy Vương Trường Sinh – Trưởng Công an Thị trấn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội cảnh sát ĐTTP về HS –KT –MT, công an huyện. Trung tá Trần Văn Phú – Đội trưởng đội ĐTTH công an huyện Hưng Nguyên đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội CS ĐTTP về HS –KT –MT công an huyện Thanh Chương. Đồng thời thông báo Quyết định giao phụ trách đơn vị cho 7 đồng cho Phó Trưởng Công an các xã, thị thuộc huyện Hưng Nguyên



Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các đồng chí được điều động đợt này, đồng chí Thiếu tá Lê Xuân Phúc đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh và Công an huyện đã tạo điều kiện để được điều động, luân chuyển công tác và tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như công tác chuyên môn; luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn để cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Thay mặt Đảng uỷ Công an huyện, chúc mừng các đồng chí được điều động theo quyết định. Đồng chí Trần Hướng Nam – UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: Đây là đồng chí được đào tạo bài bản và được rèn luyện qua nhiều môi trường công tác. Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện mong muốn các đồng chí ở vị trí công tác mới phát huy được tinh thần trách nhiệm, năng lực công việc, trách nhiệm cùng tập thể các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Đồng chí đề nghị các đồng chí được điều động và bổ nhiệm nhanh chóng sắp xếp bàn giao công việc cụ thể, rõ ràng, sớm bắt tay vào công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả: Kiều Hoa

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn