Công an xét nghiệm ADN thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke từng có 32 người chết

Sáng nay (17/10), tờ PL TPHCM dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh danh tính và nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Karaoke An Phú nơi phát hiện thi thể từng xảy ra vụ cháy kinh hoàng vào năm 2022 (Ảnh: Tiền phong).

Bước đầu lực lượng công an xác định, thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông L.Q.L. (38 tuổi, Quốc tịch Trung Quốc).

Người thân của ông L.Q.L. cũng đã gửi thông báo đến cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc cách đây một tháng.

Theo thuật lại của báo Tiền phong, những người đến nhận dạng thi thể cho biết, người đàn ông nước ngoài tên L.Q.L. đi khỏi nhà từ ngày 14/9 và không mang theo điện thoại.

Ông L. nhà ở khu dân cư Việt Sing (cách hiện trường quán karaoke An Phú khoảng 2km). Khi bỏ nhà đi, ông L. mặc quần ngắn màu đen, áo thun ngắn tay màu sáng.

Theo lời người thân, ông L. đi khỏi nhà trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình, không tỉnh táo.

Để khẳng định chính xác danh tính nạn nhân, lực lượng công an vẫn đang xét nghiệm ADN.

Hiện trường nơi phát hiện các bộ phận thi thể người tại quán karaoke bỏ hoang (Ảnh: Người lao động).

Trước đó, vào lúc 9h40 ngày 16/10, Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), nhận được điện thoại trình báo từ anh N.V.T. (30 tuổi, quê An Giang).

Anh T. là YouTuber, chuyên quay phim khám phá. Khoảng 11h-12h ngày 15/10, T. điều khiển xe máy chở theo người cháu từ quê An Giang đến cơ sở karaoke An Phú ở TP Thuận An để quay phim.

Khi đi vào sâu bãi xe phía trong quán để quay, T. phát hiện một bàn tay người (từ khủyu đến bàn tay) đang phân hủy cạnh thùng rác và một đầu người nổi lên dưới hố ga.

Quá hoảng sợ, T. đi ra ngoài và chở người cháu về An Giang, không báo ngay cho công an địa phương.

Sau khi về quê, T. nhận thức là cần trình báo để cơ quan công an xác minh làm rõ nên anh đã gọi điện thoại báo tin cho Công an phường An Phú về vụ việc trên, thông tin này được đăng tải trên báo Dân trí.

Quán karaoke An Phú do Lê Anh Xuân (44 tuổi, ngụ TP.HCM hiện đang bị tạm giam) làm chủ. Trước đó, tối 6/9/2022, cơ sở này đã xảy ra vụ cháy làm 32 người chết và nhiều người bị thương. Sau khi điều tra, truy tố các bị can liên quan, vụ án này sắp được đưa ra xét xử.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn