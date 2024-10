Công an lên tiếng vụ phát hiện thi thể tại quán karaoke An Phú

Trưa 17-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thông tin liên quan vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin về người đàn ông nước ngoài được gia đình tìm kiếm cách đây 1 tháng

Theo đó, khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 16-10, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể người tại khu vực nhà bỏ hoang, trên đường Trần Quang Diệu thuộc khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thi thể trên được xác định là ông Luo Quilong (SN 1986, Quốc tịch: Trung Quốc). Trước đó, người thân của ông Luo Quilong có thông báo gửi cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc với nội dung thông báo ông Luo Quilong bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14-9-2024 không về, kèm một số thông tin, hình ảnh nhận dạng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo người Lao Động