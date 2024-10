Lời kể của người phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke từng có 32 người chết

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng (sau khi điều tra bổ sung), truy tố ra trước tòa để xét xử 6 bị can liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết. 5 bị can bị truy tố về tội "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" gồm: chủ quán karaoke An Phú Lê Anh Xuân; ba cựu công an: Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng; chủ doanh nghiệp thiết kế, thi công Nguyễn Thành Luân. 1 bị can bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là cựu cán bộ Nguyễn Văn Võ. Đáng chú ý, ngoài các bị can bị truy tố, các cán bộ liên quan công tác quản lý xây dựng, cấp phép chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang cơ sở kinh doanh và công tác kiểm tra hệ thống điện được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm.