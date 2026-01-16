Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhân ái

Công an xã Quỳnh Văn nhận "Con nuôi Công an xã"

Vừa qua, Công an xã Quỳnh Văn ra mắt mô hình "Con nuôi Công an xã", đồng thời nhận đỡ đầu em Lê Văn Quân (SN 2018, trú xã Quỳnh Văn). Đây là hoạt động ý nghĩa; sự cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba Nhất", khẳng định vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong an sinh xã hội.

Em Lê Văn Quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cha mất sớm, mẹ mang bệnh hiểm nghèo. Khó khăn lại chồng chất khi bản thân Quân cũng đang phải chống chọi với căn bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn huyết.

Công an xã Quỳnh Văn nhận đỡ đầu em Lê Văn Quân

Thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, qua nắm địa bàn và rà soát thực tế, Công an xã Quỳnh Văn quyết định triển khai mô hình "Con nuôi Công an xã", nhận đỡ đầu, hỗ trợ trực tiếp cho em Quân. Đơn vị sẽ hỗ trợ kinh phí, vật chất để đảm bảo việc học tập, chữa bệnh, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần để em Lê Văn Quân vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: nhận "Con nuôi Công an xã" ,Công an xã Quỳnh Văn ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP