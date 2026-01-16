Công an xã Quỳnh Văn nhận "Con nuôi Công an xã"

Em Lê Văn Quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cha mất sớm, mẹ mang bệnh hiểm nghèo. Khó khăn lại chồng chất khi bản thân Quân cũng đang phải chống chọi với căn bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn huyết.

Công an xã Quỳnh Văn nhận đỡ đầu em Lê Văn Quân

Thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, qua nắm địa bàn và rà soát thực tế, Công an xã Quỳnh Văn quyết định triển khai mô hình "Con nuôi Công an xã", nhận đỡ đầu, hỗ trợ trực tiếp cho em Quân. Đơn vị sẽ hỗ trợ kinh phí, vật chất để đảm bảo việc học tập, chữa bệnh, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần để em Lê Văn Quân vươn lên trong học tập và cuộc sống.

