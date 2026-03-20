Nhân ái

Công an xã Quỳnh Thắng: Tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ cho trẻ em khó khăn

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Công an xã Quỳnh Thắng phối hợp Đoàn Thanh niên xã và Trường Mầm non Quỳnh Thắng tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ.

Chương trình thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, giáo viên nhà trường. Hoạt động không chỉ tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng trong mỗi cán bộ, đoàn viên và giáo viên.

Quỹ sẽ dùng để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đây cũng là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳnh Thắng.

Tác giả: Ngọc Tuấn - Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

  Từ khóa: Công an xã Quỳnh Thắng ,rửa xe gây quỹ ,tổ chức chương trình ,trẻ em khó khăn

