Rò rỉ ảnh thực tế mẫu thử iPhone màn hình gập

Theo Gizmochina, một mô hình thử nghiệm được cho là của mẫu iPhone màn hình gập đã xuất hiện trên mạng, mang đến cái nhìn đầu tiên về thiết kế tổng thể của thiết bị. Mẫu thử này có màu trắng và được thiết kế theo dạng gập như một cuốn sách.

Điều đáng chú ý là thiết bị trông khá bo tròn so với nhiều mẫu điện thoại gập hiện có. Cụm camera cũng dễ dàng nhận thấy, gần giống với cụm camera trên iPhone Air, với hai cảm biến phía sau thay vì ba. Điều này cho thấy Apple có thể ưu tiên độ mỏng hơn là tích hợp đầy đủ các camera cần thiết vào thiết bị.

Về màu sắc, lớp hoàn thiện màu trắng của mẫu thử này phù hợp với những tin đồn trước đó rằng Apple sẽ giữ thiết kế truyền thống cho chiếc điện thoại gập đầu tiên của mình. Trong khi dòng iPhone 18 Pro sắp ra mắt dự kiến sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc hơn, mẫu điện thoại gập này thường được liên kết với màu bạc và các màu tối hơn.

Ngoài thiết kế, các thông tin xung quanh thiết bị này vẫn khá nhất quán trong thời gian qua. Hầu hết các báo cáo cho biết đây là một thiết bị gập với màn hình ngoài khoảng 5,5 inch và màn hình trong lớn hơn, khoảng 7,8 inch khi mở ra. Chip A20 Pro của Apple cũng được cho là sẽ cung cấp sức mạnh cho thiết bị này.

Một tin đồn gây tranh cãi là khả năng Touch ID sẽ trở lại. Một số báo cáo cho rằng Apple có thể sử dụng máy quét vân tay gắn bên hông thay vì Face ID, do việc tích hợp hệ thống TrueDepth vào thiết kế gập siêu mỏng gặp nhiều thách thức kỹ thuật.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những hình ảnh này chỉ là bản sao dựa trên thông tin rò rỉ và tin đồn. Chúng hữu ích để hình dung thiết bị, nhưng không nên được coi là xác nhận về thiết kế cuối cùng của Apple.

Tác giả: Phan Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn