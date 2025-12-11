Công an xã Lương Sơn nhanh chóng xác minh, triệu tập đối tượng hành hung tài xế xe buýt

Công an xã Lương Sơn triệu tập đối tượng Phạm Hồng Lâm đến làm việc

Xác định đây là vụ việc được dư luận quan tâm, ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an xã Lương Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh, tiến hành làm việc với tài xế và những người liên quan; đồng thời báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Công an xã xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn, đối tượng có hành vi gây rối và hành hung tài xế là Phạm Hồng Lâm (sinh năm 1974), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Phạm Hồng Lâm hành hung tài xế xe buýt (ảnh cắt từ clip)

Đến 01 giờ ngày 11/12, Công an xã Lương Sơn phối hợp Công an phường Vinh Phú triệu trập Phạm Hồng Lâm đến trụ sở Công an xã Lương Sơn làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phạm Hồng Lâm khai nhận: khoảng 15 giờ ngày 10/12/2025, sau khi dự lễ chẵn tháng của cháu ngoại tại xóm Hồng Sơn 1, xã Lương Sơn (có uống rượu, bia), đối tượng cùng 02 người khác đi bộ ra Quốc lộ 15A để bắt xe buýt về phường Vinh Phú. Trên xe, Lâm xảy ra xích mích với tài xế rồi có hành vi chửi bới, xúc phạm và dùng tay đánh vào đầu, cổ, vai người này; cho đến khi hành khách trên xe can ngăn thì đối tượng mới dừng lại và xuống xe.

Công an xã Lương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh - Văn Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

