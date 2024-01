Công an xã hỗ trợ tìm và trao trả hơn 278 triệu đồng tới người chuyển khoản nhầm

Trước đó, Công an xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ) nhận được trình báo của anh Trần Văn Ngọc (SN 1988, trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) với nội dung tài khoản ngân hàng vợ của anh Ngọc vừa nhận được số tiền chuyển khoản hơn 278 triệu từ một tài khoản lạ. Do không rõ ai chuyển số tiền lớn như vậy và chuyển tiền vì mục đích gì, nên anh Ngọc đã báo tin nhờ Công an xã Tân Hương giúp đỡ.

Tại trụ sở Công an xã Tân Hương, anh V.T.K. đã nhận lại số tiền mà mình chuyển khoản nhầm từ anh Trần Văn Ngọc



Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Tân Hương đã tiến hành xác minh. Quá trình phối hợp ngân hàng xác minh và rà soát, Công an xã Tân Hương đã xác định số tiền trên là của anh V.T.K. (trú TP. Ninh Bình) chuyển khoản nhầm.

Ngày 15/1, Công an xã Tân Hương đã thông báo liên hệ và mời anh K. tới trụ sở Công an xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ để làm việc.

Sau khi anh K. xuất trình được thông tin chứng minh anh K. là người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của vợ anh Ngọc, Công an xã Tân Hương đã lập biên bản làm rõ sự việc. Tại buổi làm việc, anh Ngọc đã rút số tiền nêu trên và hoàn trả đầy đủ cho anh K..

Nhận lại được số tiền lớn do gửi nhầm, anh K. rất vui mừng đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Ngọc và lực lượng Công an xã Tân Hương vì đã nhiệt tình, tận tâm vì nhân dân phục vụ.

Theo quy định của pháp luật, việc không trả lại số tiền bị chuyển nhầm sẽ bị coi là chiếm hữu tài sản của người khác không có căn cứ pháp luật và sẽ phải chịu xử lý theo quy định.

Tác giả: Hải Yến - Trần Hoa

Nguồn tin: congly.vn