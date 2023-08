Công an vào cuộc vụ ruộng lúa lão nông bị cắm chông sắt

Ông Nguyễn Như Sỹ bên thửa ruộng phải bỏ hoang nghi do kẻ gian cắm cọc sắt - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 29-8, ông Trình Văn Nhã - chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An - cho biết sau khi nhận thông tin phản ánh của Tuổi Trẻ Online về vụ việc lão nông kêu cứu vì ruộng bị cắm chông sắt, ông đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

"Theo báo cáo ban đầu thì Công an huyện đã tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm về vụ việc và đang trong quá trình điều tra. Quan điểm của huyện là nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý nghiêm, đảm bảo quyền lợi cho người dân", ông Nhã khẳng định.

Nguồn tin của phóng viên cũng cho hay Công an huyện Thanh Chương đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an xã Hạnh Lâm, hiện đang trong giai đoạn điều tra.

Ông Đặng Hữu Hạnh - chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương - cho hay khoảng tháng 2-2023, sau khi gia đình ông Nguyễn Như Sỹ (75 tuổi, ngụ xã Hạnh Lâm) trình báo với địa phương về nghi có kẻ gian cắm chông ở ruộng, công an đã về thực địa, tổ chức dùng máy rà sắt và lấy lên được 7-8 chiếc cọc sắt được chôn ở ruộng.

Đây là mảnh ruộng xảy ra tranh chấp giữa gia đình ông Sỹ và hai gia đình mà ông Sỹ cho mượn, được tòa án tuyên trả lại cho gia đình ông.

Ông Lê Đình Gấm - xóm trưởng xóm 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương - cho biết trong thời gian công an điều tra vụ việc chưa có kết quả, gia đình ông Sỹ đã phải bỏ hoang ruộng hai mùa vụ qua.

"Người dân trong xóm rất bất bình chưa tìm ra được người phá hoại, vì lẽ ra thửa ruộng màu mỡ này phải được canh tác, đảm bảo thời vụ chứ không để hoang, cỏ mọc tốt như thế này", ông Gấm nói.

Địa phương phải thuê máy về rà kim loại ở thửa ruộng nhà ông Sỹ - Ảnh: N.THẮNG

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tháng 5-2022, Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyên hai gia đình ở xã Hạnh Lâm phải trả lại thửa đất 1.694m2 đã mượn nhiều năm cho gia đình ông Sỹ.

Tuy nhiên, sau khi thi hành án cưỡng chế trả lại đất, gia đình ông Sỹ xuống làm đất thì phát hiện dưới ruộng có nhiều chông sắt. Ông Sỹ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc ai là người cắm chông sắt xuống ruộng, ngăn gia đình trồng lúa hay không?

