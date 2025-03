Công an vào cuộc điều tra vụ nhóm người bán sữa bất thường ở Nghệ An

Ngày 2/3, thông tin từ Công an xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã vào cuộc để làm rõ việc nhóm người lạ bán sữa cho người dân trên địa bàn với giá cao.

Nhóm đối tượng đã bỏ chạy sau khi bị phát hiện. Ảnh NDCC.

Động thái này xuất phát từ việc cơ quan công an nhân được đơn tố cáo của ông N.Q.V. (SN 1936, trú tại xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ).

Trong đơn, ông V. cho biết, khoảng 8h ngày 27/2, tại nhà văn hóa xóm Trường Thọ có người tự xưng là nhân viên bán hàng của một công ty sữa có địa chỉ ở Tp. HCM, đến tư vấn bán sữa.

Người phụ nữ giới thiệu sữa non Nutrition-Mk7 sẽ giúp tăng canxi, cải thiện xương khớp. Sau khi nghe tư vấn, ông V. tin tưởng và đặt mua hai hộp với giá 2,5 triệu đồng. Về đến nhà, do nghi ngờ nên ông V. đã đưa ra trả lại thì nhóm người này lên ô tô bỏ trốn.

Ông V. bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, lấy lại sự công bằng cho người dân và xử lý đúng người đúng tội, theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ người dân địa phương, nhóm người này đến hội trường xóm tập hợp người dân, chủ yếu là người cao tuổi, rồi tặng mỗi người 1 gói hạt nêm. Tuy nhiên, sau đó, nhóm người này giới thiệu bán sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kèm theo bốc thăm trúng thưởng.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Ngọc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho biết, sự việc diễn ra vào ngày 27/2. Một nhóm người về xã đề nghị tặng 25 suất quà cho người già. Nhưng sau đó, thực tế nhóm này bán sữa cho người cao tuổi.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Nghĩa Dũng đã cử cán bộ xuống kiểm tra và đình chỉ hoạt động. Một số người cao tuổi đã mua sữa từ nhóm người lạ với giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng. Khi người dân phản ứng, nhóm người này lên xe rời khỏi địa phương.

Các đối tượng đã bán hộp sữa cho người dân với giá trị khác nhau. Ảnh NDCC.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh (SN 1976), trú xã Phú Xuân, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình về tội Lừa dối khách hàng.

Lanh chính là đối tượng cầm đầu, trực tiếp mua hàng, sau đó chỉ đạo nhân viên đi thuê địa điểm để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng và bán sản phẩm để thu lợi bất chính. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng đã "Lừa dối khách hàng" thu lợi bất chính là hơn một tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn