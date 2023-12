Nghệ An: Công an vào cuộc vụ 6 công nhân tử vong do bụi phổi

Trong tỉnh

Liên quan đến vụ việc 6 công nhân của Công ty TNHH Châu Tiến tử vong do bệnh bụi phổi, mới đây, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp cận hồ sơ để điều tra làm rõ.