Công an Nghệ An "phạt nguội" 45 trường hợp vi phạm an toàn giao thông qua camera giám sát

Liên quan tới việc “phạt nguội” hành vi vi phạm trật tự ATGT được camera giám sát an ninh ghi lại, chiều 23/01/2025, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Vinh phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu Công an tỉnh mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp điều khiển xe mô tô tham gia giao thông vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Sau thời gian thực hiện quy trình kiểm nghiệm, hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Công an tỉnh Nghệ An (lắp đặt tại 191 điểm trên địa bàn thành phố Vinh) đã đủ điều kiện vận hành và đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật từ ngày 22/01/2025

Theo đó, trước khi ra quyết định xử phạt, 03 trường hợp này được cán bộ Công an cho xem lại hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được hệ thống camera giám sát an ninh ghi lại. Trước các video, hình ảnh đã ghi lại, cả 03 trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm, chấp nhận bị xử phạt và cam kết không tái phạm.

Đây là 03 trong số 45 trường hợp vi phạm trật tự an toàn gia thông được hệ thống camera thông minh ghi lại, làm căn cứ cho việc “phạt nguội” của Công an Nghệ An sau 02 ngày chính thức vận hành và khai thác hệ thống bắt đầu từ ngày 22/01/2025. Các lỗi mà người dân vi phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định…

Trước khi ra quyết định xử phạt, các trường hợp vi phạm đều được Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Vinh cho xem lại hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được hệ thống camera giám sát an ninh ghi lại

Sau thời gian thực hiện quy trình kiểm nghiệm, hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Công an tỉnh Nghệ An (lắp đặt tại 191 điểm trên địa bàn thành phố Vinh) đã đủ điều kiện vận hành và đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật từ ngày 22/01/2025.

Từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông của người dân nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cùng với việc tuần tra, xử lý, Công an Nghệ An sẽ tăng cường giám sát, theo dõi qua hệ thống camera giám sát an ninh nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, dừng đậu sai quy định, vượt đèn đỏ...). Vì vậy, Cơ quan Công an khuyến cáo, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần hình thành thói quen chấp hành Luật an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tại nạn giao thông.

Tác giả: Phạm Thủy – Minh Tâm

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn