Đỗ Hoàng Hên được chọn vào kế hoạch của ĐT Việt Nam

“Hiện tại tôi đang chờ đợi đến thời điểm HLV Kim Sang Sik điền vào danh sách chính thức của ĐT Việt Nam. Chỉ cần ông Kim gọi, tôi sẽ sẵn sàng”, Hoàng Hên tâm sự với phóng viên Bóng đá. Đỗ Hoàng Hên là 1 trong 2 cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam đăng ký lên AFC. Đây là quy định bắt buộc của mỗi đội tuyển trước khi bước vào các lượt đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hoàng Hên đang có phong độ cao trong màu áo CLB Hà Nội. Cầu thủ này đã ghi 6 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, qua đó giúp đại diện thủ đô từng bước vươn mình lên top 4 đội dẫn đầu BXH cho đến hiện tại. Năng lực của Hoàng Hên hứa hẹn góp phần giúp ĐT Việt Nam có thêm một người “chia lửa” với Nguyễn Xuân Son, trong bối cảnh chân sút nhập tịch này chưa có phong độ cao tại V.League, sau khi trở lại từ quá trình điều trị chấn thương kéo dài gần 1 năm.

Hoàng Hên không quá sốt ruột việc Hà Nội FC chưa công bố cầu thủ lên tuyển

Ở một diễn biến khác, trung vệ Janclesio đang được CLB HAGL tích cực hỗ trợ việc nhập tịch. Thông tin từ báo Lâm Đồng cho hay, đội bóng phố Núi khẩn trương hoàn thiện thủ tục nhập tịch cho trung vệ kể trên. “Nếu quá trình pháp lý diễn ra thuận lợi, trung vệ sinh năm 1993 sẽ được đăng ký thi đấu với tư cách nội binh. Điều này cho phép HLV có thêm phương án sắp xếp nhân sự, khi sở hữu một "bức tường thành" có chất lượng chuyên môn ngoại nhưng không chiếm suất cầu thủ nước ngoài, từ đó tối ưu hóa hỏa lực cho hàng công với các nhân tố Brazil khác”, báo Lâm Đồng viết.

Janclesio Almeida Santos không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ người Brazil này đã có hành trình ấn tượng và khẳng định được năng lực chuyên môn tại dải đất hình chữ S từ năm 2019. Sự am hiểu về môi trường V-League là lợi thế lớn giúp anh hòa nhập nhanh chóng với vai trò mới.

Bên cạnh lợi ích ở cấp độ câu lạc bộ, việc Janclesio nhập tịch thành công còn mang lại tín hiệu tích cực cho đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik cần thêm những nhân tố có thể hình lý tưởng và khả năng va chạm tốt để đối đầu với các đối thủ cao lớn ở châu lục, trung vệ này nổi lên như một phương án tiềm năng.

Nếu giữ vững phong độ và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên môn, Janclesio hoàn toàn có thể lọt vào danh sách triệu tập của chiến lược gia người Hàn Quốc. Hiện tại, các thủ tục pháp lý đang được phía HAGL khẩn trương hoàn thiện để cầu thủ này sớm có thể ra sân với tư cách nội binh trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn