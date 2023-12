Công an Nghệ An vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' năm 2023

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An là “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023”



Để ghi nhận những thành tích, chiến công đã đạt được của lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Cơ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 đối với 26 Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân. Bộ Công an quyết định tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 đối với 46 Công an các đơn vị, địa phương.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Cục An ninh đối ngoại; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ Công an; Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Hậu cần; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục An ninh kinh tế; Học viện Cảnh sát nhân dân; Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND; Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Công an các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Bắc Giang, Lai Châu, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bạc Liêu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023” của Chính phủ tặng Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc





Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trung tướng Lê Văn Tuyến; Trung tướng Nguyễn Văn Long đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 46 Công an các đơn vị, địa phương.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao các danh hiệu thi đua khác như trao Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.



Tác giả: Phạm Thủy – Minh Khôi

