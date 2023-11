Công an Nghệ An dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn

Theo đó, tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, đoàn công tác Công an tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn - nguyên Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương tại Nhà tưởng niệm đồng chí.

Ngoài vai trò là chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của lực lượng của Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, hơn 10 năm gắn bó trực tiếp với công tác nhà trường với vai trò Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương và sau này là Trường sĩ quan An ninh, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là nhà giáo có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển lớn mạnh của nhà trường nói riêng và công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND nói chung. Với tầm nhìn xa trông rộng và những đóng góp to lớn của cố Bộ trưởng, ngành Công an là một trong những ngành đào tạo đại học sớm nhất. Đây cũng chính là tiền đề để phát triển hệ thống nhà trường CAND sau này.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác dâng hương, báo công tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

