Nghệ An: Cá chết nổi trắng trên kênh hào thành cổ Vinh

Cá chết kéo dài hằng trăm mét tại kênh hào thành cổ Vinh. Ảnh Nguyễn Quang.

Ngày 17/8, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, công ty môi trường đang khẩn trương xử lý, thu gom cá chết ở kênh hào thành cổ Vinh.

Sự việc xảy ra trong 2 ngày qua, nhiều hộ dân sống dọc kênh hào thành cổ Vinh phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt. Từng đoạn kênh, xác cá nổi dày đặc, tập trung thành từng mảng, bốc mùi khó chịu.

Anh Nguyễn Quang, người dân địa phương cho biết: "Tuyến kênh dài hơn trăm mét, nước đen như mực, cá chết nổi trắng. Nhiều đoạn cá chết dồn lại một góc, bắt đầu phân hủy, mùi hôi bốc lên rất khó chịu".

Nhân lúc trời ngưng mưa, công nhân tiến hành vớt xác cá. Ảnh Nguyễn Quang.

Theo ghi nhận, loại cá chết chủ yếu là cá rô phi. Hiện nay, các công nhân môi trường giăng lưới, dùng vợt đi dọc theo hào thành cổ Vinh để vớt xác cá chết. Sau khi được gom lại, xác cá được vớt lên đem đi chôn lấp.

Theo Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, trên địa bàn, mấy hôm nay có mưa to và rất to. Vì vậy, nguyên nhân cá chết ở hào thành cổ Vinh được cho do mưa lớn khiến nguồn nước thay đổi đột ngột, dẫn đến hiện tượng cá chết.

"Hiện tượng này không phải lần đầu xảy ra, những năm trước cũng từng có. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức vớt cá chết, dọn vệ sinh môi trường để tránh ô nhiễm lan rộng", ông Diệu nói.

Tình trạng này đang gây ô nhiễm, bốc mùi khó chịu. Ảnh Nguyễn Quang.

Quần thể di tích thành cổ Vinh kiến thiết theo hình lục giác, được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành cổ sâu 3m, rộng 28m. Trước năm 2018, hào thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải.

Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải... Thế nhưng dù đã được cải tạo nhưng kênh hào vẫn đầy rác và mùi hôi, chưa có cách khắc phục.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn