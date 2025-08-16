Sau khi mổ lợn, người đàn ông nhập viện cấp cứu

Bệnh nhân là nam, làm nghề mổ lợn, được xác định nhiễm liên cầu lợn nguy hiểm. Ảnh minh họa: Đức Anh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội vừa ghi nhận một ca bệnh liên cầu lợn nguy hiểm. Bệnh nhân là nam, làm nghề mổ lợn. Ngày 8/8, ông xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn và sốt, sau đó nhập viện Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả xét nghiệm dịch não tủy cho thấy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 8 trường hợp mắc bệnh này, trong đó 1 ca không qua khỏi, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Bệnh liên cầu lợn ở người do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, được xếp vào nhóm B trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Mầm bệnh liên cầu lợn thường cư trú ở đường hô hấp trên, đường tiêu hóa và đường sinh dục của lợn, đồng thời có thể tồn tại trong phân, nước và môi trường chuồng trại.

Người có thể nhiễm bệnh liên cầu lợn khi tiếp xúc trực tiếp với lợn mang mầm bệnh hoặc sản phẩm từ lợn bị bệnh, đặc biệt khi có vết thương hở. Việc ăn thịt hoặc nội tạng lợn chưa nấu chín, nhất là tiết canh - con đường lây nhiễm phổ biến.

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh thường khởi phát đột ngột với sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, ù tai, cứng gáy và rối loạn tri giác. Một số bệnh nhân xuất hiện tiêu chảy, rét run hoặc xuất huyết dưới da trước khi bộc lộ các dấu hiệu viêm màng não.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh liên cầu lợn có thể tiến triển rất nhanh, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và không qua khỏi. Tỷ lệ mất mạng dao động khoảng 7%, nhưng ở những ổ dịch lớn từng ghi nhận con số cao hơn.

Ngoài liên cầu lợn, Hà Nội cũng đang đối diện với nhiều dịch bệnh truyền nhiễm khác có xu hướng gia tăng.

Trong tuần qua (8-15/8), thành phố ghi nhận 119 ca sốt xuất huyết tại 60 phường, xã, tăng 24 ca so với tuần trước. CDC Hà Nội cảnh báo nhiều ổ dịch hiện có chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, số mắc dự báo sẽ tiếp tục tăng theo chu kỳ hàng năm.

Bệnh tay chân miệng cũng diễn biến phức tạp. Trong tuần có 130 trường hợp mới, tăng 38 ca so với tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 3.633 (gấp đôi cùng kỳ 2024). Đáng chú ý, bệnh sởi cũng tăng với 16 ca trong tuần, nâng tổng số mắc từ đầu năm lên 4.341 ca, trong đó có 1 trường hợp không qua khỏi.

Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca ho gà tại Thuận An, nâng tổng số từ đầu năm lên 23 ca. Tại Yên Bài, 2 trường hợp mắc uốn ván người lớn, đưa tổng số ca từ đầu năm lên 21. Thành phố cũng ghi nhận 22 ca Covid-19 mới.

CDC Hà Nội cho biết đang tăng cường giám sát, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết tại nhiều điểm nóng như Bát Tràng, Hát Môn, Dân Hòa, Nghĩa Đô, Tây Hồ… Đồng thời, ngành y tế phối hợp liên ngành để kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật sang người, trong đó có liên cầu lợn.

Cơ quan này triển khai phòng chống Chikungunya kết hợp sốt xuất huyết bằng chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất tại khu vực nguy cơ. Các ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng được xử lý kịp thời, trong khi chỉ số muỗi, bọ gậy ở vùng có ca bệnh và nguy cơ cao được giám sát thường xuyên để ứng phó nhanh.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: znews.vn