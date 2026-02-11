Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây này là Phan Văn Dũng (SN 1971, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh), đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ ma túy.

Để vận hành đường dây, Dũng cấu kết với Tạ Hồng Hưng (SN 1989, trú tại Quảng Ngãi) – một đối tượng cộm cán có 2 tiền án về tội giết người và tàng trữ ma túy. Hưng đóng vai trò là "tổng kho" cung cấp ma túy từ phía Nam cho Dũng tiêu thụ tại Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phan Văn Dũng (ở giữa) cùng tang vật.

Thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Phan Văn Dũng không trực tiếp giao dịch tài chính mà chuyển 250 triệu đồng cho em trai là Phan Văn Ánh (trú tại TP. Huế) làm vốn. Mọi dòng tiền mua bán ma túy đều qua tài khoản của Ánh để né tránh sự theo dõi. Ngoài ra, Dũng còn chỉ đạo "đàn em" Hà Văn Minh thực hiện việc giao nhận và bán lẻ ma túy cho các "con nghiện" trên địa bàn.

Sau khi nhập hàng, Dũng tuyệt đối không cất giấu ma túy tại nơi ở. Đối tượng chia nhỏ hàng và giấu tại nhiều địa điểm bí mật khác nhau. Khi khách chuyển tiền thành công vào tài khoản của Ánh, Dũng mới thông báo vị trí cất giấu để người mua tự đến lấy. Phương thức "hàng một nơi, người một nẻo" này gây rất nhiều khó khăn cho công tác vây bắt.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã bắt quả tang Phan Văn Dũng, thu giữ 0,5 kg tinh thể màu trắng (Methamphetamine) cùng nhiều điện thoại, tài khoản ngân hàng và tài liệu liên quan.

Không chỉ dừng lại ở hành vi mua bán, mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm đối tượng này tại tỉnh Quảng Ngãi vào cuối tháng 1/2026.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố các bị can: Phan Văn Dũng, Tạ Hồng Hưng, Trần Hùng Ngọc và Nguyễn Hữu Chí về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: congly.vn