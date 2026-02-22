Nghệ An đón hơn 360.000 lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nghệ An ước đón khoảng 367 nghìn lượt khách tham quan, trong đó có 185 nghìn lượt khách lưu trú; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 505 tỷ đồng.

Trong đó, Đền Ông Hoàng Mười đón gần 120 nghìn lượt khách; Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thu hút gần 50 nghìn lượt; Khu Di tích Kim Liên và đền thờ Hoàng đế Quang Trung đón gần 20 nghìn lượt; Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh đón gần 1.800 lượt khách.

Dòng người đổ về chùa Phúc Lạc (Nghệ An) để vãn cảnh, du xuân

Các điểm đến như đền Cờn, đền Quả Sơn, đền Bạch Mã, đền Nguyễn Xí, chùa Đại Tuệ, chùa Phúc Lạc, Di tích Quốc gia đặc biệt Km0, Khu Di tích lịch sử Truông Bồn… cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, đặc biệt trong các ngày cao điểm từ mùng 2 đến mùng 6 Tết.

Khu du lịch sinh thái và khách sạn Hòn Mát đón hơn 700 lượt khách; Do Luong Legend Camping & Resort gần 1.200 lượt; Mường Lống Eco Garden, bản Hoa Tiến, khu sinh thái Mường Thanh Greenland Diễn Lâm… thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm.

Trước và trong dịp Tết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo đến các địa phương, ban quản lý khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ. Bảo đảm môi trường phương án phục vụ khách dịp cao điểm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự; công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn