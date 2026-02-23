Nghệ An: Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

Đoàn kiểm tra liên ngành Nghệ An tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát sỏi trên sông Lam. Ảnh: Công Lực

Được biết, Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với 54 giấy phép khai thác cát, sỏi của 53 doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong số 54 giấy phép, có 50 giấy phép đang triển khai hoạt động khai thác khoáng sản; 4 giấy phép không hoạt động do hết hạn hoặc đang trong quá trình điều chỉnh hồ sơ.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Đoàn kiểm tra xác định có 15 doanh nghiệp không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm theo quy định gồm: 1, Công ty TNHH Đạt Anh; 2, Công ty CP Hải Đường NA; 3, Công ty CP Quỳnh Tân Phát; 4, Công ty TNHH ĐT và XDAnh Huy; 5, Công ty CP Đầu tư và TM Hưng Dũng; 6, Công ty TNHH Trường An Phú; 7, Công ty TNHH Apollo Phúc Vinh; 8, Doanh nghiệp tư nhân Trường Linh; 9, Công ty TNHH Dung Cơ; 10, Hợp tác xã Thắng Lợi; 11, Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành; 12, Công ty TNHH khai thác cát sạch Hồng Long Nam Đàn; 13, Công ty CP ĐTXD MCK; 14, Công ty TNHH Cát Phúc Lộc; 15, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bảo Ngân.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng xử lý 2 doanh nghiệp không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại; 1 doanh nghiệp không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; 1 doanh nghiệp bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 1 doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ chứng từ chất thải nguy hại để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra liên ngành còn chỉ ra nhiều vi phạm mà các doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi như: không lưu trữ, cung cấp đầy đủ dữ liệu về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị khai thác và vận chuyển; sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện đăng kiểm; chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý, điều hành mỏ và chế độ báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản.

Toàn bộ các hành vi vi phạm nêu trên đã được Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính. Tổng cộng có 52 doanh nghiệp bị xử phạt, với tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc và yêu cầu các doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm việc khắc phục các tồn tại, sai phạm theo quy định.

