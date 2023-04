Công an Nghệ An: Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Theo đó, lực lượng CSGT đường thuỷ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Đồng thời chủ động rà soát, điều tra cơ bản, nắm tình hình các mỏ, cảng, bến thủy nội địa, khu tập kết vật liệu xây dựng của tổ chức, cá nhân, phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa bằng đường thủy nội địa trên địa bàn. Qua đó, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn đường thuỷ, vừa tham mưu xử lí các trường hợp chây ỳ, cố tình vi phạm.

Các lái tàu, thuyền, xà lan chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ

Trong tháng 3/2023, CSGT đường thủy đã tổ chức 112 ca tuần tra, kiểm soát với 668 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; xử lý vi phạm 21 trường hợp với tổng số tiền xử phạt hơn 96 triệu đồng. Trong đó có 11 phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá vạch mớn nước an toàn.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, từ 01/4/2023, Phòng CSGT triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện đường thuỷ. Sau 03 ngày triển khai (từ 01/4 đến 03/4), CSGT đường thuỷ kiểm tra 09 trường hợp là lái tàu, thuyền, xà lan. Kết quả, cả 09 trường hợp không vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa.

Cán bộ CSGT đường thuỷ Phòng CSGT Công an Nghệ An làm việc với các chủ phương tiện vi phạm về an toàn giao thông đường thuỷ

Để tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng CSGT triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm về “Chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, hoán cải phương tiện trên đường thủy nội địa” tại các tuyến đò dọc, đò ngang, các mỏ, cảng, bến thủy nội địa, khu tập kết vật liệu xây dựng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của chủ các phương tiện trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân khi tham gia giao thông.



Tác giả: Bình Minh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn