Công an Nghệ An phát động "Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025

Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh và Công an huyện Nam Đàn cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam và trước khi tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các phòng, ban đoàn thể Công an tỉnh dâng hương tại khu di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, phong trào Tết trồng cây đã lan toả và tạo được hiệu ứng rộng rãi trên khắp mọi miền của Tổ quốc; trở thành việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh tươi cho đất nước. Thấm nhuần sâu sắc và phát huy lời dạy của Người, đã trở thành truyền thống, hàng năm cứ mỗi dịp đầu Xuân năm mới, lực lượng Công an Nghệ An đều tổ chức hoạt động Tết trồng cây tại Khu Di tích Kim Liên, trong đó có Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi Lễ

Bên cạnh đó, Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương còn tích cực tổ chức trồng, chăm sóc, phát triển hệ thống cây xanh tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương. Hiện nay, các vườn cây do Công an tỉnh trồng đã phát triển, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn cũng như tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương.

Năm nay, nhân dịp đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với khẩu hiệu “Công an Nghệ An vì màu xanh quê hương xứ Nghệ, vì bình yên cuộc sống”, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025 trong toàn lực lượng Công an Nghệ An và tổ chức trồng vườn hồng quả tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Đây là việc làm đầy ý nghĩa để toàn lực lượng Công an Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bà Hoàng Thị Loan - Người mẹ đã sinh ra cho dân tộc Việt Nam và nhân loại người anh hùng, danh nhân văn hóa thế giới - Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Để Lễ phát động “Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025” trong lực lượng Công an Nghệ An trở thành phong trào sâu rộng, thực sự có hiệu quả, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh theo gương Bác Hồ vĩ đại tại các khu di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ, khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên địa bàn… Các đơn vị có trụ sở độc lập tổ chức quy hoạch, trồng mới và duy trì chăm sóc, bảo vệ, làm đẹp hệ thống cây xanh đã có, tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp, thân thiện của đơn vị, nhất là các đơn vị vừa xây dựng mới, nâng cấp trụ sở làm việc, trụ sở Công an cấp xã. Các đơn vị, địa phương liên quan chăm sóc các vườn cây tại khu di tích Kim Liên, Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và các khu di tích lịch sử đảm bảo cây xanh phát triển xanh, đẹp, trường tồn với thời gian.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tham gia trồng cây tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan

Ngay sau Lễ phát động, Ban Giám đốc cùng cán bộ, chiến sĩ đã tham gia trồng hơn 19 cây hồng quả loại to, trên diện tích vườn 800m2 tại chân thác 9 tầng, Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “Xanh - sạch - đẹp” tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan - nhân lên nét đẹp văn hóa trồng cây trong mỗi dịp Tết đến - Xuân về.

Tổ chức gắn biển lưu niệm vườn cây hồng quả trồng Xuân Ất Tỵ 2025

