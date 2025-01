Công an Nghệ An gói, nấu bánh chưng mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Tham dự chương trình có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đại biểu tham gia gói bánh chưng tại Chương trình

Theo đó, cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh chuẩn bị chu đáo các nguyên, vật liệu để tổ chức gói 30 cặp bánh chưng xanh. Bánh chưng sau khi nấu chín được làm lễ dâng lên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn và Anh linh các anh hùng Liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công an tỉnh.

Thắp hương tại đài trung thiên, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là hoạt động nhằm bày tỏ lòng thành kính dâng lên các vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và các anh hùng Liệt sĩ, tạo không khí ấm cúng, đoàn viên, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của quê hương, dân tộc.

Tác giả: Cao Loan - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn