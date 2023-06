Công an Nghệ An hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp trước kế hoạch

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh các giải pháp cấp CCCD đối với 100% công dân đủ điều kiện hoàn thành trước ngày 31/7/2023, Công an tỉnh Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đăng ký phấn đấu hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/6/2023.

Trên cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp CCCD, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch về triển khai cao điểm “70 ngày, đêm” cấp thẻ CCCD gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Công an Nghệ An miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà” làm CCCD cho người ốm đau, bệnh tật

Theo đó, thời gian qua, không kể đêm, hay ngày nghỉ, ngày lễ, lực lượng Công an Nghệ An nỗ lực từng ngày, từng giờ, đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chip và cài đặt tài khoản định danh cá nhân cho các công dân có đủ điều kiện. Bên cạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân tại Bộ phận một cửa ở Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương, đã thành lập các tổ lưu động miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến tận thôn, bản, vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền, rà soát, thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tạo lập tài khoản định danh điện tử cho những trường hợp già yếu, ốm đau, người tàn tật đi lại khó khăn.

Vào tận bản làng, làng làm CCCD cho người dân

Với sự chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nghiên cứu vận dụng sáng tạo các giải pháp, cách làm hay, đồng thời cùng với sự hỗ trợ tích cực từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, Công an Nghệ An đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD, có 21/21 đơn vị cấp huyện và 460/460 đơn vị cấp xã hoàn thành việc cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên việc cấp CCCD gắn chíp và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và làm tốt vai trò thường trực, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn