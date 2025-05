Công an Nghệ An b.ắ.t nhóm đối tượng chuyên c.ư.ớ.p gi.ậ.t tài sản người đi đường

5 đối tượng cướp giật tài sản bị Cơ quan Công an bắt giữ

Theo đó chỉ trong ngày 08/5/2025, nhóm 5 đối tượng trong đó có 3 đối tượng cùng trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp gồm Lang Văn Thành (sinh năm 1993); Lang Văn Đạt (sinh năm 1997); Lang Văn Hoàng (sinh năm 1993) và 2 đối tượng trú tại huyện Yên Thành và Diễn Châu là Phan Văn Hòa (sinh năm 1991), trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành và Võ Văn Thành (sinh năm 1993), trú xã Minh Châu, huyện Diễn Châu đã gây ra 3 vụ cướp giật 3 chiếc điện thoại di động và 1 sợi dây chuyền vàng của người đi đường trên địa bàn các xã Hạnh Quảng, huyện Diễn Châu và Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn.

Tang vật vụ án thu giữ

Đáng nói cả 5 đối tượng nói trên đều là các đối tượng nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh, trong đó 3 đối tượng Lang Văn Thành, Lang Văn Đạt và Lang Văn Hoàng có quan hệ anh em, họ hàng với nhau. Tài sản sau khi cướp giật được các đối tượng bán để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Trước tình hình trên Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp, tập trung điều tra làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đến ngày 10/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ 05 đối tượng nói trên về hành vi cướp giật tài sản, tang vật thu giữ: 03 điện thoại di động, 01 sợi dây chuyền vàng.

Cơ quan Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng

Việc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng bắt giư nhóm 5 đối tượng cướp giật tài sản được cấp ủy chính quyền và người dân hết sức ghi nhận và đánh giá cao. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với 05 đối tượng nên trên để củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn