Công an khám nhà, bắt giam doanh nhân có biệt danh La 'điên'

Ghi nhận PV báo Nhà báo và Công luận khoảng 21h30 tối 12.6, tại phía cửa sau căn hộ liền kề 5 tầng PG 3-01 thuộc dự án Vincom Shophouse Thái Bình nằm trên đường Lê Lợi (phường Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xuất hiện nhiều cán bộ Công an mặc cảnh phục và thường phục tổ chức khám xét, làm việc với những người phía bên trong căn hộ.

Công an có mặt tại nhà La “điên” lúc khoảng 21h30 tối ngày 12/6.

Theo kết quả điều tra ban đầu và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Sơn La (tức La "điên") để tiếp tục điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Công luận