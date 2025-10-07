Công an bám dây thừng, cứu 5 người trong gia đình bị cô lập giữa dòng lũ xiết

Your browser does not support the video tag.

Công an cứu hộ an toàn 5 người trong một gia đình thoát khỏi dòng lũ dữ ở Bắc Ninh - Clip: Bộ Công an

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chỉ huy Công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) cho biết sáng 7-10, công an xã và các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã cứu nạn thành công 5 thành viên trong gia đình bị cô lập bởi nước lũ.

Những người này sống trong một căn nhà gần khu vực thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ. Thành viên già nhất năm nay đã 76 tuổi, nhỏ nhất mới 10 tuổi.

Theo chỉ huy Công an xã Đồng Kỳ, do mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng đã đến và hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Song nước lũ lớn, chảy xiết, gia đình bị cô lập trong dòng nước lũ, lực lượng chức năng phải huy động nhiều cán bộ chiến sĩ và có phương án giải cứu an toàn.

Các chiến sĩ đã dùng dây thừng chuyên dụng, cố định chắc chắn vào thân cây lớn trước khi tiếp cận. Sau đó các thành viên đội cứu hộ được phân công hỗ trợ đưa lần lượt 5 thành viên của gia đình ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Theo clip ghi tại hiện trường, các cảnh sát liên tục hô "bám đi, bám đi, bám chắc vào" và bổ sung thêm người đưa người dân đến nơi cao, tránh sự cố đáng tiếc. Cuối cùng, một chiến sĩ hô to "sống rồi" khiến nhiều người nhẹ nhõm.

Lực lượng cảnh sát dùng dây thừng chuyên dụng tổ chức đưa người bị cô lập do nước lũ đến nơi an toàn - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Lực lượng chức năng giải cứu thành công 5 thành viên trong gia đình ở tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Đến trưa 7-10, khu vực này vẫn còn mưa lớn, do vậy lực lượng chức năng tiếp tục làm nhiệm vụ, hỗ trợ thêm các trường hợp người dân khác gặp khó khăn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

"Do tình hình ngập lụt trên diện rộng, để đảm bảo an toàn về người và tài sản, đề nghị bà con nhân dân không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Các hộ gia đình bị ngập lụt hoặc nguy cơ ngập lụt chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn", Công an xã Đồng Kỳ khuyến cáo thêm.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ