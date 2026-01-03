Lần đầu có 'bản đồ dữ liệu' thống nhất về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 357 được cho là rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, tạo nền tảng dữ liệu cho công tác quản lý và minh bạch hóa thị trường - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 357 về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực từ ngày 1-3-2026.

Đây là nghị định quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Kinh doanh bất động sản 2023, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu cho công tác quản lý và minh bạch hóa thị trường.

Từ 'mỗi nơi một kiểu' đến dữ liệu tập trung toàn quốc về bất động sản

Theo nghị định, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, kết nối thống nhất với hệ thống dữ liệu tại các địa phương. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên địa bàn và chia sẻ lên hệ thống quốc gia.

Dữ liệu được quản lý bao gồm tình hình phát triển nhà ở, dự án bất động sản, giao dịch, giá cả, tồn kho, pháp lý dự án… và được cập nhật thường xuyên, có lưu vết lịch sử.

So với giai đoạn trước, khi thông tin nhà ở và thị trường bất động sản phân tán ở nhiều cơ quan, thiếu chuẩn chung, khó kết nối và chủ yếu phục vụ quản lý nội bộ, Nghị định 357 đánh dấu bước chuyển sang quản lý dữ liệu tập trung, số hóa và liên thông.

Minh bạch và trách nhiệm rõ ràng hơn

Trước đây, việc thu thập thông tin thị trường bất động sản chủ yếu được quy định rải rác trong các nghị định, thông tư (Nghị định 44/2022/NĐ-CP…) nhưng chưa có một khuôn khổ đầy đủ về hạ tầng dữ liệu, chia sẻ và khai thác thông tin.

Với Nghị định 357, lần đầu tiên nguyên tắc xây dựng dữ liệu được quy định rõ, thể hiện rõ sự tập trung, thống nhất, chuẩn hóa và bảo mật. Nghị định 357 quy định trách nhiệm cung cấp dữ liệu của các tổ chức, cá nhân được xác lập cụ thể, thay vì mang tính khuyến khích như trước.

Bản đồ dữ liệu này sẽ kết nối dữ liệu liên ngành (đất đai, dân cư, tài chính, thuế…), từ đó được đặt ra yêu cầu bắt buộc liên thông, thay cho tình trạng "cát cứ thông tin".

Đáng chú ý, nghị định quy định các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bất động sản phải cung cấp, cập nhật dữ liệu đúng hạn, chịu trách nhiệm về tính chính xác, không được làm sai lệch hoặc che giấu thông tin.

Chuẩn hóa hạ tầng công nghệ, bảo mật dữ liệu Nghị định cũng quy định chi tiết về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bao gồm hệ thống máy chủ, lưu trữ, phần mềm quản lý, an ninh mạng… bảo đảm phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ số. Việc khai thác và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, hạn chế rủi ro lộ lọt hoặc sử dụng sai mục đích. Theo quy định chuyển tiếp, các địa phương phải chuẩn hóa và kết nối dữ liệu hiện có vào hệ thống mới trước ngày 1-7-2026. Chuyên gia nhận định việc hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất về nhà ở và thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan quản lý theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời điều chỉnh chính sách. Việc này còn giúp tăng minh bạch thông tin, giảm nhiễu loạn giá, hạn chế đầu cơ và tin đồn. Từ đó tạo nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho doanh nghiệp và người dân khi tiếp cận thông tin thị trường. Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong quá trình phục hồi, Nghị định 357 được xem là một bước đi mang tính nền tảng, chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý dựa trên dữ liệu, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và phát triển thị trường bền vững.

Tác giả: Công Triệu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ