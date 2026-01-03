Tàu chìm khi vào cửa cảng, ngư dân 16 tuổi mất tích

Sáng 3-1, lãnh đạo UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 1 ngư dân mất tích do chìm tàu cá ở cửa cảng La Gi.

Trước đó, tối 2-1, tàu cá dài 15 m với 4 ngư dân hành nghề lưới rê khi vào cửa cảng La Gi sau chuyến đi biển thì bị sóng lớn đánh chìm, dạt vào bờ kè.

Người thân ngóng chờ tin tức ngư dân mất tích

3 ngư dân nhảy ra khỏi tàu cá và bơi vào bờ an toàn. Người còn lại là T.Đ.T. (16 tuổi, ngụ phường La Gi) đang mất tích.

Khu vực cửa cảng La Gi lúc tàu gặp nạn có gió cấp 6 - 7, sóng cao khoảng 1,5 m.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Phước Lộc - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng cùng phương tiện hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động