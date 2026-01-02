Xác minh clip hành khách tấn công tài xế khi xe đang chạy

Hành khách ngồi sau xe có hành vi tác động lên tài xế khi xảy ra mâu thuẫn - Ảnh: cắt từ clip

Ngày 2-1, ông Lại Đức Đại - Chủ tịch UBND xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết công an xã đã nắm thông tin và đang làm việc với tài xế để làm rõ diễn biến, nguyên nhân vụ hành khách tấn công tài xế khi xe đang chạy.

Theo nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội, trong quá trình xe qua địa bàn xã trên, giữa tài xế và một người đàn ông ngồi phía sau có lời qua tiếng lại.

Bất ngờ người đàn ông này lao lên phía trước, dùng một vật dài, nhọn liên tục tác động vào người tài xế. Vợ của người đàn ông ngồi cạnh hoảng loạn, liên tục la hét, can ngăn nhưng ông ta vẫn không dừng lại.

Trước tình huống nguy hiểm, tài xế đã mở cửa xe, bỏ chạy xuống đường khi xe vẫn chưa dừng hẳn.

Ngay sau đó người chồng mở cửa phía sau, chạy lên ghế lái để thắng xe, đồng thời yêu cầu vợ xuống xe rồi tiếp tục đuổi theo tài xế.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ bức xúc, cho rằng dù nguyên nhân mâu thuẫn ra sao thì hành vi tấn công tài xế trong lúc xe đang chạy là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ đe dọa tính mạng người trên xe mà còn tiềm ẩn rủi ro cho người đi đường xung quanh.

