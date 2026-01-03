Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Lễ công bố quyết định được tổ chức chiều 31/12. Cùng ngày, Đảng ủy Chính phủ chỉ định bà Lâm Thị Phương Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Việt Hùng

Bà Lâm Thị Phương Thanh 58 tuổi, quê Ninh Bình; thạc sĩ Luật, cử nhân Lịch sử; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13.

Bà trưởng thành từ công tác Đoàn, gắn bó nhiều năm với phong trào thanh niên, sinh viên. Trong quá trình này, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Thanh niên trường học, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn.

Từ lĩnh vực thanh niên, bà chuyển sang công tác tuyên giáo, có 6 năm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Tháng 12/2017, bà được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tháng 7/2021, Bộ Chính trị điều động bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tấn, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch hiện là ông Nguyễn Văn Hùng; các Thứ trưởng gồm bà Lâm Thị Phương Thanh, Trịnh Thị Thủy và các ông Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net