Chìm ghe đánh cá, một ngư dân mất tích trên biển

Ngày 2-1, ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị - cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương đang triển khai tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.

Lực lượng chức năng và người dân phối hợp kéo ghe đánh cá bị chìm vào bờ, tìm kiếm ngư dân mất tích

Trước đó, khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, khi đánh bắt trên biển trở vào bờ, ghe đánh cá của ông Phan Văn H. (SN 1960, ngụ thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) bị sóng đánh chìm.

Khu vực ghe chìm cách bờ biển khoảng 100 m, thuộc địa phận thôn Hà Lợi Trung. Sự cố khiến ông H. bị sóng cuốn mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Bến Hải phối hợp với công an xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt và người dân tiến hành kéo ghe đánh cá bị chìm vào bờ, đồng thời tổ chức lực lượng triển khai tìm kiếm ông P.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, việc tìm kiếm vẫn được khẩn trương thực hiện.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động