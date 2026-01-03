Phạt nữ TikToker dừng xe tải giữa đường để tranh luận việc 'nháy đèn'

Cảnh sát làm việc với nữ tài xế - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1-1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết cơ quan chức năng vừa xử lý nữ tài xế xe tải dừng ô tô giữa đường để tranh luận.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một hot TikToker lái xe tải. Trong quá trình di chuyển, chị này đã dừng xe giữa đường để "tranh luận" với một tài xế đi chiều ngược lại về việc nháy đèn.

"Anh nháy đèn làm gì đây? Anh thích nháy, em mời anh lên trên mạng thôi", đoạn clip ghi lại đoạn hội thoại giữa chị này và tài xế kia.

Người phụ nữ có tài khoản TikTok với hơn 660.000 lượt theo dõi cùng khoảng 13,8 triệu lượt thích. Chị thường xuyên đăng tải những video lái xe tải, xe container trên các cung đường.

Nhận chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc, xác minh vụ việc.

Cảnh sát xác định vào 22h ngày 29-12, chị N.T.M.H. (sinh năm 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) lái xe tải biển số 20C-237.XX vi phạm lỗi dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

Sự việc xảy ra tại tuyến đường ở xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Biên bản vi phạm hành chính đối với chị N.T.M.H. đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên lập vào chiều 31-12.

Cục Cảnh sát giao thông cho hay quá trình tham gia giao thông, nhường nhịn nhau là một nét đẹp văn hóa.

"Đừng thay một lỗi nhỏ của người khác bằng một vi phạm pháp luật của mình", đại diện đơn vị này nói và cho biết trong trường hợp này, nếu chị N.T.M.H. tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như: cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng…

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ