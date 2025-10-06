Áp thấp nhiệt đới gây gió giật mạnh và mưa lớn ở miền Bắc, nhiều nơi vượt 100mm

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Đông Xuyên (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Ở khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to có nơi trên 80mm như: trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 118mm, Trạm Ít Ong (Sơn La) 124mm,…

Hồi 10h sáng nay (6/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 12 giờ tới):

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Trên biển: Trưa nay (6/10), khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền: Trưa nay (6/10), trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV