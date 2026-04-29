Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Cảnh sát Colombia tuần tra tại Bogota. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của cảnh sát cho biết đối tượng bị bắt giữ là Jose Vitonco, được cho là thủ lĩnh một nhóm vũ trang địa phương. Theo cảnh sát Colombia, Vitonco là "thủ phạm chính" cho vụ tấn công tàn khốc ở tỉnh Cauca, miền Tây Nam nước này. Quân đội Colombia đã hỗ trợ chiến dịch bắt giữ nghi phạm tại thành phố Palmira ở phía Tây nước này, trong đó, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn 9mm và 7 điện thoại di động từ nghi phạm.

Hôm 25/4, một xe buýt đã bị đánh bom trên một đường cao tốc ở tỉnh Cauca, khiến 21 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương. Đây là vụ việc đẫm máu nhất kể từ vụ đánh bom một hộp đêm năm 2003 khiến 36 người thiệt mạng. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã coi đây là một vụ tấn công "khủng bố".

Vụ đánh bom làm dấy lên lo ngại rằng bạo lực đang gia tăng trở lại, 10 năm sau khi lực lượng vũ trang lớn nhất Colombia giải giáp vũ khí, song nhiều nhóm nhỏ khác vẫn đang hoạt động với nguồn thu chính đến từ buôn ma túy, tống tiền và khai thác mỏ bất hợp pháp. Vụ việc khiến những lo ngại về an ninh tiếp tục chi phối cuộc bầu cử Tổng thống Colombia dự kiến diễn ra ngày 31/5 tới.

Tác giả: Đài Trang

Nguồn tin: baotintuc.vn