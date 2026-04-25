Colombia công bố nguyên nhân máy bay rơi làm chết 69 binh sĩ: Do quẹt phải cây

Binh sĩ quân đội Colombia tại hiện trường vụ tai nạn máy bay C-130 Hercules ở Colombia - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sau khi điều tra sơ bộ, lực lượng Không quân Colombia ngày 23-4 cho biết vụ tai nạn máy bay quân sự khiến 69 binh sĩ thiệt mạng hồi tháng trước là do máy bay đâm vào cây.

Hôm 23-3, chiếc máy bay C-130 Hercules, sản xuất năm 1983, đã gặp nạn tại thị trấn Puerto Leguizamo thuộc vùng Amazon. Vị trí này gần biên giới Colombia - Peru, và cách đường băng cất cánh 1km.

Đại tá Luis Fernando Giraldo, Giám đốc an toàn của lực lượng Không quân Colombia, cho biết chiếc máy bay nói trên đã va vào ba cái cây sau khi cất cánh được 4 giây.

Lực lượng Không quân Colombia phát hiện "vật liệu thực vật" bên trong 2 động cơ của máy bay trong quá trình điều tra.

Ông Giraldo nhận định các dị vật nói trên "sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất khí động học của cánh trái và khả năng điều khiển máy bay".

Khi gặp tai nạn, chiếc máy bay đang chở hơn 120 người cùng đạn dược. Số đạn dược này đã phát nổ, làm bị thương người dân quanh đó khi họ đến cứu những người sống sót.

Dù chưa thể xác nhận nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi của con người hay máy móc, nhưng ông Giraldo cho biết đã loại trừ khả năng máy bay bị quá tải hoặc do điều kiện thời tiết xấu.

Vụ tai nạn gợi nhớ đến một sự cố khác liên quan đến dòng máy bay C-130 Hercules.

Ngày 23-1-2020, một chiếc máy bay chữa cháy Lockheed EC-130Q Hercules đã gặp nạn trong trận cháy rừng ở Úc. Chiếc máy bay đã đâm vào một cái cây rồi rơi xuống vùng địa hình dốc, khiến toàn bộ ba thành viên phi hành đoàn người Mỹ thiệt mạng.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn