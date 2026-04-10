Cô gái đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ 10 năm trước, giờ ra sao?

Sau hơn một thập kỷ, Quỳnh không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cuộc sống.

Năm 2015, Vũ Thanh Quỳnh (34 tuổi) bước lên sóng chương trình truyền hình thực tế “Thay đổi cuộc sống”. Khi đó, cô là một cô gái nhút nhát, ít được chú ý, sống khá khép kín và tự ti vì ngoại hình chưa nổi bật.

Sinh ra ở Nam Định (nay là Ninh Bình) và tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, Quỳnh từng nhiều lần bị từ chối xin việc vì ngoại hình, khiến cô luôn lo lắng liệu mình có thể thay đổi được không.

Bước ngoặt đến khi cô được trao cơ hội sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện, với hàng loạt can thiệp như phẫu thuật hàm hô (2 hàm), phẫu thuật xương 3 điểm là gò má, góc hàm và trượt cằm. Bên cạnh đó cô còn được nâng mũi và nhấn mí mắt. Từ một cô gái e dè, Quỳnh trở thành hiện tượng mạng xã hội, được biết đến như một trường hợp “đổi đời” nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau hơn 10 năm nhìn lại chặng đường đã qua, Quỳnh cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi, có điều mới đến và cũng có những điều cũ dần rời đi.

“Sự tự ti của tôi ngày nào dần được thay bằng sự tự tin không chỉ ở bên ngoài mà còn từ bên trong đúng nghĩa”, Quỳnh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cô gái 34 tuổi luôn cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Qua những trải nghiệm, những lần va vấp và cả những bài học về cuộc sống, lòng tin và sự cảm thông, Quỳnh nhận thấy bản thân chín chắn hơn trong cách nhìn nhận mọi việc, từ đó chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện. Với cô, cuộc sống chỉ thật sự đủ đầy khi có cả may mắn lẫn những lần vấp ngã, bởi chính những điều đó tạo nên một con người trọn vẹn hơn.

Về sự nghiệp, Quỳnh cho biết bản thân tập trung và vững vàng hơn trước. Cô đã xây dựng được đội ngũ làm việc riêng, từng bước khẳng định vị trí trong ngành làm đẹp. Tài chính ổn định giúp cô có thể chăm lo cho bản thân, hỗ trợ gia đình và thực hiện những mong muốn trong khả năng.

Với các mối quan hệ xung quanh, Quỳnh duy trì một vòng tròn khá lành mạnh, gồm một vài người bạn từ thời niên thiếu, một số bạn cùng thành phố và phần lớn là khách hàng.

“Tôi khá dễ tin người nhưng cũng hay lo xa, nên thường giữ một khoảng cách nhất định, dù vẫn giữ năng lượng thân thiện và vui vẻ với mọi người”, cô nói.

Nhìn lại hành trình đã qua, Quỳnh cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ mở ra cơ hội, còn nội lực mới là yếu tố giúp cô đi được đường dài.

Cô cho biết mình học hỏi được nhiều từ những khách hàng có trải nghiệm sống, kiến thức và điều kiện tốt, xem đó là một may mắn trong hành trình trưởng thành.

Với Quỳnh, phẫu thuật thẩm mỹ đã thay đổi bản thân ở ngoại hình lẫn tâm hồn.

“Vẻ ngoài có thể thay đổi khá nhanh, nhưng sự trưởng thành bên trong là điều cần rất nhiều năm để xây dựng, đây mới là giá trị bền vững nhất”, cô chia sẻ.

Ở hiện tại, khi công việc gắn liền với hình ảnh và cái đẹp, Quỳnh vẫn chú trọng sự chỉn chu nhưng không đặt áp lực phải “đẹp” theo khuôn mẫu. Cô gái 34 tuổi luôn cố gắng để hôm nay tốt hơn ngày hôm qua của chính mình.

Quỳnh cũng thẳng thắn khi nói về việc già đi là điều không thể tránh khỏi. “Tôi cũng có nếp nhăn, cũng bắt đầu có tóc bạc, nhưng học cách tận hưởng mọi thứ một cách nhẹ nhàng”, cô trải lòng, cho rằng khi không đặt quá nhiều kỳ vọng, áp lực từ bên ngoài cũng giảm đi đáng kể.

Nhìn lại hành trình hơn 10 năm, Quỳnh cho biết điều khó khăn lớn nhất là việc nhiều người cho rằng những gì cô có chỉ đến từ may mắn hoặc ngoại hình. Theo cô, ngoại hình có thể mở ra cơ hội, nhưng chính nội lực mới là điều giúp mình đi được đường dài, đồng thời cho rằng hành trình để mọi người nhìn thấy giá trị thật bên trong mới là thử thách lớn nhất.

Nếu được quay lại, cô gái 34 tuổi vẫn giữ nguyên lựa chọn năm xưa. “Đó không chỉ là quyết định thay đổi ngoại hình, mà còn là bước ngoặt giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu rõ bản thân mình hơn”, Quỳnh chia sẻ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn