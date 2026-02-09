Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã, người phụ nữ vẫn sa lưới

Theo Công lý, ngày 8/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa bắt giữ Hồ Thị Mỹ Loan (35 tuổi, ở xã Phong Hiệp, Cà Mau), là bị can bị truy nã, khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long. Đây là bị can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Loan thời điểm bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, thông qua bạn trai, Loan quen biết vợ chồng anh N.V.Đ.. Loan tự giới thiệu mình kinh doanh bất động sản, đã ly dị và có tài sản là ô tô và một thửa đất để tạo lòng tin.

Sau đó, Loan lên mạng xã hội mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên mình, nhiều lần đưa anh Đ. đi xem các công trình đang xây dựng để củng cố sự tin tưởng.

Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2021, Loan nhiều lần đưa thông tin gian dối để vợ chồng anh Đ. cho mượn tổng cộng khoảng 300 triệu đồng rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Thông tin thêm trên tờ Tiền phong, ngày 31/3/2022, khi các bên đi công chứng lập hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng thửa đất để trừ nợ, công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Loan là giả và trình báo công an.

Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, Loan bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã đối tượng Loan trên phạm vi toàn quốc.

Trong thời gian trốn truy nã, Loan di chuyển qua nhiều địa phương và có thời gian đến các tỉnh phía bắc lẩn trốn. Đáng chú ý, Loan còn phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi diện mạo, tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được tung tích bị can và tổ chức bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn