Phát phiền vì vợ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Thu (tên nhân vật đã được thay đổi), 34 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội từng là cô gái có khuôn mặt hài hòa, dáng người nhỏ nhắn. Nhưng sau lần đầu cắt mí cho đôi mắt to hơn, cô nhận được hàng trăm lời khen trên mạng.

“Tự nhiên thấy mình xinh hơn, được chú ý hơn, tôi nghĩ: sao không làm thêm chút nữa để hoàn hảo hơn?”, Thu tâm sự.

Từ đó, cô “nâng cấp” liên tục: độn cằm, tiêm filler mũi, hút mỡ nọng cằm, trẻ hóa da bằng laser… Mỗi tháng, cô dành 10–15 triệu cho các thủ thuật làm đẹp, chưa kể những lần sang Thái Lan hoặc Hàn Quốc trải nghiệm công nghệ mới.

“Ban đầu tôi nghĩ chỉ làm một lần cho đẹp, nhưng cứ sau mỗi ca lại thấy vẫn chưa đủ. Nhìn người khác đẹp hơn, tôi lại muốn chỉnh thêm”, Thu nói.

Ảnh minh hoạ

Chồng “mất” vợ từng chút một

Anh Hoà, chồng Thu, ban đầu ủng hộ vợ làm đẹp. “Phụ nữ ai chẳng muốn xinh. Tôi cũng vui khi vợ tự tin hơn”, anh kể. Nhưng niềm vui ấy dần biến thành lo lắng, rồi mệt mỏi.

“Giờ vợ tôi không bao giờ chịu để mặt mộc. Đi chợ mua rau cũng phải dặm son. Mỗi tối cô ấy soi gương cả tiếng, cầm ảnh của diễn viên Hàn rồi bảo: ‘Em chỉ muốn giống người ta một chút thôi.’”

Hoà bảo anh cảm thấy như mất dần người vợ trước kia, người từng giản dị, vui vẻ, sẵn sàng cười khi nghe một câu chuyện ngốc nghếch.

“Giờ cô ấy nhạy cảm, dễ cáu, và luôn thấy mình chưa đủ đẹp. Mỗi lần tôi bảo ‘em đẹp rồi’, cô ấy lại cho rằng tôi chỉ nói cho qua”, anh thở dài.

Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Cô giấu anh để làm thủ thuật mới, anh phát hiện qua hóa đơn thẻ tín dụng. Cô nói đó là quyền làm đẹp của phụ nữ, anh đáp lại: “Nhưng đâu phải cái gì cũng mua được bằng dao kéo”.

Nhiều phụ nữ ban đầu chỉ muốn chỉnh sửa nhỏ để tự tin hơn. Nhưng khi nhận được phản hồi tích cực như lời khen, lượt like, ánh nhìn ngưỡng mộ, não sẽ tiết ra dopamine, tạo cảm giác hưng phấn, kích thích muốn làm tiếp.

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc nơi có tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới cho thấy 15% người từng can thiệp dao kéo có dấu hiệu rối loạn hình thể (body dysmorphic disorder). Họ liên tục soi gương, ám ảnh với nhược điểm nhỏ và tin rằng chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút là sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế càng can thiệp nhiều, họ càng bất an. Bởi vẻ đẹp nhân tạo luôn có hạn và không ai có thể chống lại thời gian.

Áp lực từ xã hội và mạng xã hội

Trên TikTok hay Instagram, hàng loạt video “trước – sau dao kéo” thu hút hàng triệu lượt xem, kèm lời quảng cáo “đẹp như hotgirl chỉ sau 3 ngày”. Những hình ảnh hoàn hảo ấy tạo áp lực vô hình lên phụ nữ, khiến họ tin rằng chưa sửa thì chưa đủ đẹp.

Bên cạnh đó, văn hóa so sánh trong hôn nhân cũng khiến nhiều người vợ chọn phẫu thuật như cách giữ chồng. Nhiều người có suy nghĩ nếu không làm, chồng sẽ chán vì ngoài kia bao cô đẹp hơn.

Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề nằm ở sự thiếu tự tin và cảm giác bị đánh giá. Khi một người phụ nữ coi ngoại hình là thước đo giá trị, cô ấy sẽ tìm mọi cách để sửa đổi bản thân. Nhưng đáng tiếc, càng sửa, họ càng mất đi bản sắc, điều khiến người khác yêu thương họ từ đầu.

Phẫu thuật thẩm mỹ không sai khi nó giúp con người tự tin hơn, sống vui hơn. Nhưng khi dao kéo trở thành cách duy nhất để tìm kiếm sự công nhận thì đó là dấu hiệu của sự tổn thương bên trong.

Làm đẹp không phải biến mình thành người khác mà là hiểu rõ giá trị thật của mình. Đừng để một gương mặt ‘chuẩn mạng’ khiến ta đánh mất chính ta và cả những người thương ta.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: giadinhonline.vn