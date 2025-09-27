Cô dâu cao 1,85 m nổi bật trong đám cưới ở Tuyên Quang

Cô dâu Thúy Nga chụp hình với khách mời trong đám cưới.

Ngày 25/9, hôn lễ của cô dâu Thúy Nga và chú rể Văn Tiến diễn ra tại quê nhà Tuyên Quang. Khi chụp ảnh cùng hai nhân vật chính, nhiều quan khách "bất lực" khi dù nhón chân vẫn không thể đứng ngang cô dâu.

Khi được một số người chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều hình ảnh trong hôn lễ của Thúy Nga cũng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận thích thú, tò mò.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thúy Nga khá vui khi đám cưới của mình nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, cô không quá bất ngờ bởi từ nhỏ đã quen với việc được chú ý vì chiều cao nổi bật. Hiện cô cao 1,85 m, nặng 48 kg.

Giải thích về chiều cao "khủng", Nga cho hay bố cô cao 1,71 m, mẹ cao 1,68 m. Cả hai sinh được 3 người con gái, lần lượt cao 1,83 m, 1,76 m và 1,85 m. Riêng Nga đã chạm mốc hiện tại từ năm 18 tuổi.

Dù cao hơn đáng kể so với chiều cao trung bình, cô gái Tuyên Quang chưa bao giờ cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Cô cũng không tận dụng lợi thế chiều cao để theo đuổi các công việc liên quan đến người mẫu mà lựa chọn trở thành nhà sáng tạo nội dung.

Ba chị em gái nhà Thúy Nga (mặc váy trắng, hàng đứng) đều có chiều cao ấn tượng.

Đầu năm 2024, sau thời gian sinh sống, làm việc tại Hà Nội, Nga dự định sang Trung Quốc làm việc. Tuy nhiên vì sức khỏe của mẹ đột nhiên không tốt, cô hủy bỏ kế hoạch và trở về quê để tiện chăm sóc. Cũng từ đó, cô làm quen và nên duyên với chồng, vốn là đồng nghiệp chung công ty.

"Ban đầu hai chúng tôi không có ấn tượng gì nhiều về nhau. Vì anh cũng khá cao, khoảng 1,78 m, nên một số đồng nghiệp trong công ty gán ghép hai đứa với nhau", Nga kể.

Cặp đôi về chung nhà vào ngày 25/9 vừa qua.

Sau khoảng 1-2 tháng tiếp xúc, thấy đối phương có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, cặp đôi dần tiến xa hơn. Một hôm, Tiến nhắn tin hỏi thẳng Nga: "Hình mẫu người chồng của em là như thế nào? Em mong muốn cuộc sống sau khi kết hôn sẽ ra sao?".

Sau khi nghe Nga chia sẻ, cảm thấy có chung suy nghĩ, Tiến mạnh dạn, chủ động nhiều hơn. Anh cũng ấn tượng với nữ đồng nghiệp cao nổi bật, còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn, chu đáo.

Chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu, khoảng tháng 7/2024, cả hai đã về ra mắt gia đình hai bên và quyết định tiến đến hôn nhân, chọn ngày đẹp hôm 25/9 vừa qua.

Vì hai bên cách nhau chỉ khoảng 4 km, Nga không phải rơi vào cảnh gả chồng xa nhà.

"Với tôi, chồng là người hiền lành, vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có thể tìm thấy nhau", cô gái Tuyên Quang bày tỏ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn