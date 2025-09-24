Chú rể 29 tuổi cưới vợ 51 tuổi, gia thế cô dâu gây bất ngờ

Người đàn ông tên Tiểu Dương (29 tuổi) đến từ Quý Châu (Trung Quốc) được mệnh danh là chú rể "số đỏ" bởi sau khi kết hôn, người đàn ông đã một bước "lên tiên".

Theo đó, vợ anh là nữ doanh nhân tên Tiểu Vũ (51 tuổi). Người phụ nữ không yêu cầu chú rể phải đưa ra bất kỳ khoản sính lễ nào. Điều đáng ngạc nhiên hơn là ngay sau khi kết hôn, Tiểu Dương nhận ngay chức chủ tịch của công ty vợ mình, trở thành một ông chủ có tiền tài và địa vị.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, cặp đôi quen nhau từ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Lúc đó, Tiểu Dương giữ chức vụ quản lý trong công ty của Tiểu Vũ. Sự chăm chỉ và năng lực xuất chúng của chàng nhân viên này đã thu hút nữ doanh nhân thành đạt.

Dù chênh nhau 22 tuổi nhưng cả hai tìm thấy nhiều chủ đề để nói chuyện và có những sở thích chung. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Dù vậy nhiều người đoán già đoán non về cuộc hôn nhân này. Họ cho rằng có lẽ chú rể lấy cô dâu chỉ vì tiền. Một vị sếp chắc chắn sẽ có nhiều tiền và có thể khiến anh sống sung sướng cả đời. Tuy nhiên, ở vai trò quản lý, người đàn ông này cũng không đến mức phải bám vào một người phụ nữ hơn tuổi vì tiền. Nên có thể lý do anh ta cưới vợ vì tình yêu là hợp lý.

Theo phong tục truyền thống của Trung Quốc, nhà trai phải đưa ra sính lễ khổng lồ để rước được cô dâu về nhà mình. Tuy nhiên, cặp đôi quyết định phá vỡ truyền thống này. Theo cả hai, hôn nhân phải dựa trên sự bình đẳng và tình yêu, không phải là một cuộc giao dịch tiền bạc.

Chính vì vậy, chú rể Tiểu Dương không cần phải bỏ ra nhiều tiền sinh lễ hoặc bất kỳ món đồ đắt giá nào cho nhà gái. Hôn lễ diễn ra trong không khí ấm áp và không hề phô trương, hào nhoáng. Rất nhiều người thân, bạn bè của cặp đôi cùng các nhân viên trong công ty đã có mặt ở hôn lễ để gửi lời chúc phúc cho cặp đôi đũa lệch.

Tại hôn lễ, cô dâu mặc trang phục truyền thống màu đỏ còn chú rể mặc vest lịch thiệp. Anh luôn tỏ ra ân cần và chăm sóc cô dâu một cách chu đáo nhất. Sau khi kết hôn, nhận thấy năng lực của chồng, nữ doanh nhân đã bổ nhiệm anh làm chủ tịch công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý của công ty.

Về phía Tiểu Dương, anh cho biết không hề cảm thấy bị áp lực khi nhận trọng trách nặng nề này. Anh tin tưởng rằng, với khả năng của bản thân, công ty sẽ hoạt động ngày một hiệu quả hơn.

Câu chuyện trên là minh chứng cho việc tình yêu và hôn nhân không chỉ là những điều kiện bề ngoài mà quan trọng hơn là sự hòa hợp nội tâm và tôn trọng lẫn nhau. Họ đã chứng minh được rằng, tuổi tác không phải là trở ngại cho một tình yêu đích thực. Sự đồng điệu trong tâm hồn, giúp đối phương trở nên tốt đẹp và phát triển bản thân hơn mới là điều quan trọng.

