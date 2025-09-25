Con trai 33 tuổi cưới vợ 68 tuổi, bố mẹ "khóc như mưa" khi thấy nhan sắc cô dâu

Thời gian qua những câu chuyện về đám cưới độc lạ có "1-0-2" luôn thu hút cư dân mạng. Mới đây, một đám cưới đặc biệt ở Trung Quốc được chia sẻ lại đã khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao, bàn tán. Sở dĩ đám cưới này thu hút dư luận là bởi sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác giữa cô dâu và chú rể. Theo đó, cô dâu đã 68 tuổi, còn chú rể chỉ mới chỉ 33 tuổi.

Khi thấy con trai nói cưới vợ hơn nhiều tuổi bố mẹ đã buồn ra mặt. Theo tìm hiểu, cô dâu năm nay đã 68 tuổi, trong khi đó chú rể mới 33 tuổi. Khi cả hai đứng cạnh nhau trông giống mẹ con hơn vợ chồng.

Phía bố mẹ chú rể sau khi biết con trai chọn người phụ nữ 68 tuổi để kết hôn thì dùng mọi cách khuyên can nhưng bất thành. Anh chàng vẫn nhất quyết cưới người phụ nữ hơn cả tuổi mẹ mình.

Sau hôn lễ, cô dâu thể hiện tình cảm với mẹ chồng bằng một câu an ủi: "Tuy con đã 68 tuổi và cả hai chúng ta bằng tuổi nhau nhưng tuổi tâm hồn của con chỉ mới 18. Về sau con và mẹ trở thành bạn thân với nhau nhé". Khi nghe được những lời nói của con dâu, bố mẹ càng đau buồn hơn.

Hôn lễ đặc biệt này được cư dân mạng quan tâm và để lại vô số bình luận: "Chú rể không biết đang nghĩ gì mà cưới người hơn nhiều tuổi đến như vậy", "Làm sao có thể cưới một người hơn mình 35 tuổi?", "Trời đất, cô dâu gấp đôi tuổi chú rể", "Tôi chứng kiến nhiều đôi chênh lệch tuổi tác nhưng đây là trường hợp sốc nhất", "Thấy thương cho bố mẹ chú rể", "Vẫn không thể hiểu nổi sao anh ta có thể cưới người hơn cả tuổi mẹ mình", "Chắc cô dâu giàu lắm nên chú rể trẻ mới nhất quyết cưới về mặc lời khuyên của bố mẹ".

Ngay sau khi câu chuyện đám cưới "dở khóc dở cười" này sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dân mạng bùng nổ tranh cãi. Có người không tin, cho rằng cặp đôi chỉ đang "làm content" để câu view. Ngoài ra, rất đông ý kiến để lại giải thuyết cho rằng chú rể có vấn đề gì khó nói nên mới chấp người cưới người đáng tuổi mẹ mình về làm vợ.

Bên cạnh đó, một số người đặt ra câu hỏi không hiểu tại sao chàng trai trẻ như vậy lại có thể lấy vợ 68 tuổi. Họ nghi ngờ cuộc hôn nhân này là vì tiền bạc.

"Cô dâu lớn tuổi như vậy mà chàng trai này cũng cưới, tôi thực sự không hiểu nổi. Có lẽ cô dâu rất giàu có. Nhìn bố mẹ chú rể, thật thương cho họ. Bố mẹ kỳ vọng bao nhiêu thì con lại làm ngược lại bấy nhiêu. Lấy vợ mà không có cháu nội cho ông bà bế thì quá buồn", một người bình luận.

Cũng chính những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về cặp đôi này khiến một số người buông lời so sánh. Phần lớn ý kiến đều cho rằng họ trông giống mẹ - con hơn là vợ - chồng. Bên cạnh đó chỉ số ít cho rằng trong tình yêu, tuổi tác không thực sự quan trọng. Dù sao cũng nên tôn trọng ý kiến của người trong cuộc và hãy gửi lời chúc phúc cho họ.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn